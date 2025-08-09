Arma rubata e proiettili, scatta l’arresto per un 30enne di Acerra

ACERRA (rgl) – Prosegue l’azione di contrasto della Questura di Napoli contro la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato ad Acerra un 30enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di arma comune da sparo, relativo munizionamento e ricettazione. Gli agenti del commissariato di Afragola, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. All’interno, hanno rinvenuto una pistola a tamburo “Smith & Wesson” calibro 357 Magnum, insieme a 5 cartucce G.F.L. calibro 357 Magnum e 11 cartucce G.F.L. calibro 38 Special. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’arma risultava provento di furto. Il 30enne è stato quindi bloccato e condotto in commissariato, dove è stato dichiarato in arresto.