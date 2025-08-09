NAPOLI (rgl) – Inizia oggi la fase due dell’esperienza di Giuseppe Russo alla guida dell’Asl Napoli 3 Sud. Il medico e dirigente sanitario di lungo corso assume ufficialmente il ruolo di direttore generale dell’azienda sanitaria con sede a Torre del Greco per i prossimi cinque anni. Russo sarà affiancato dal direttore amministrativo Michelangelo Chiacchio, già al suo fianco nel primo triennio, e dal nuovo direttore sanitario Pasquale Izzo sostituto di Ferdinando Primiano che resta nello staff della direzione aziendale. Durante il passato triennio, la direzione Russo ha raggiunto importanti risultati, tra cui la stabilizzazione di circa mille precari, l’ammodernamento delle strutture sanitarie e l’innovazione tecnologica. Tuttavia, il direttore generale sottolinea che la vera sfida è quella di guardare al futuro, con obiettivi ambiziosi e strategici. “Tra le priorità – afferma Russo – ci sono il potenziamento della medicina territoriale attraverso l’apertura delle case di comunità, la realizzazione di nuove strutture ospedaliere a Castellammare di Stabia e in Penisola sorrentina, l’ampliamento del presidio di Nola. Inoltre, si lavora costantemente per creare le condizioni necessarie alla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase. L’obiettivo principale rimane sempre la tutela della salute dei cittadini, con un impegno continuo e deciso per garantire servizi sanitari di qualità e innovativi”. Il nuovo direttore sanitario è Pasquale Izzo che è stato direttore programmazione attività assistenza primaria Asl Napoli 1 centro, componente di tutti i tavoli regionali della medicina generale, pediatria di libera scelta e della specialistica ambulatoriale. Da sempre si occupa del territorio nell’ambito della sanità pubblica.