NAPOLI (rgl) – La lotta alla West Nile si intensifica nel Napoletano. Dopo la conferma di alcuni casi umani, l’Asl Napoli 3 Sud ha avviato, a proprie spese, una campagna straordinaria di disinfestazione per proteggere la salute della popolazione. L’intervento, che si aggiunge al programma già previsto nei 57 comuni di competenza per i mesi di agosto, settembre e ottobre, prevede trattamenti larvicidi e adulticidi contro le zanzare. Le operazioni interesseranno tutte le strade comunali, con particolare attenzione alle abitazioni in cui si sono registrati casi confermati. Il Dipartimento di Prevenzione aziendale, attraverso la sorveglianza territoriale, monitora costantemente l’andamento della malattia: utilizza trappole per catturare zanzare e verificare la presenza del virus, effettua test diagnostici sui cavalli — sensibili come l’uomo — e analizza uccelli vivi o rinvenuti morti per individuare tempestivamente la circolazione dell’agente patogeno. La West Nile Disease è ormai considerata endemica in Italia, favorita da fattori come globalizzazione, cambiamenti climatici, urbanizzazione e rotte migratorie degli uccelli. Il virus si trasmette all’uomo attraverso zanzare del genere Culex, infettate pungendo uccelli, principale serbatoio naturale. Non si trasmette da persona a persona. Circa l’80% degli infettati non manifesta sintomi; negli altri casi possono comparire febbre, mal di testa, dolori muscolari e articolari, fino a forme più gravi come encefalite o meningite, con possibili complicanze neurologiche. Non esiste un vaccino per l’uomo: la prevenzione, ricordano dall’Asl, resta l’arma più efficace.