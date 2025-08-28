NAPOLI (rgl) – Paura poco dopo la mezzanotte a Poggioreale. Erano circa le 0,20 quando un autobus dell’Anm, in servizio sulla linea 785 e diretto al deposito di via Santa Maria del Pianto, è stato preso di mira da tre giovani. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi avrebbero lanciato alcune pietre contro il mezzo in movimento, mandando in frantumi una delle vetrate laterali. Per fortuna, a bordo non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.