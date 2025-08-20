mercoledì, Agosto 20, 2025
AVELLINO (rgl) – Un boato nel cuore della notte ha squarciato il silenzio di Vallata, in provincia di Avellino. Poco dopo le 4 del mattino, in corso Kennedy, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere lo sportello Postamat, riuscendo poi a portarlo via. L’azione, fulminea e devastante, ha lasciato dietro di sé solo macerie e paura tra i residenti, svegliati di soprassalto dal fragore dell’esplosione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno cinturato l’area e avviato i primi accertamenti. I rilievi, tuttavia, sono stati sospesi in attesa dell’arrivo degli artificieri da Caserta, indispensabili per garantire la totale sicurezza della zona prima di procedere con le analisi tecniche. Il bottino e l’entità complessiva dei danni restano al momento da quantificare. Intanto, le indagini sono in corso per individuare la banda che, con ogni probabilità, ha agito seguendo un piano ben studiato. L’ennesimo colpo a un Postamat nel territorio irpino rilancia l’allarme sulla recrudescenza di questo tipo di assalti, sempre più frequenti nelle aree interne della Campania.

