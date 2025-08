ROMA (rgl) – È online sul portale InPA il quarto Maxi-Avviso per la Selezione unica degli Elenchi di idonei destinati a ben 4.635 Enti Locali aderenti ad Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Si tratta di una procedura semplificata di reclutamento pubblico, aperta a laureati, diplomati e operai specializzati, per assunzioni a tempo determinato, indeterminato o stagionale. Introdotta dal Decreto Reclutamento (DL 80/2021), la procedura “Elenco Idonei” consente agli Enti di gestire selezioni in forma aggregata, rispondendo in modo snello e mirato ai fabbisogni del territorio. Un’alternativa concreta ai lunghi concorsi ordinari, che consente di concludere le assunzioni in appena 4-5 settimane. Tra le novità del Maxi-Avviso 2025, aperto alle candidature dal 15 al 30 settembre 2025, vi è l’introduzione di due nuovi profili: Addetto Biblioteca (ex cat. B) e Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico (ex cat. D). Il modello si è già dimostrato efficiente e flessibile: ad oggi oltre 900 assunzioni sono state concluse e 500 sono in corso, attraverso micro-concorsi denominati “interpelli” riservati agli idonei. Un vantaggio anche per i candidati: prove preselettive online, modalità smart e digitale, e la possibilità, una volta risultati idonei, di scegliere liberamente a quali selezioni partecipare. Gli elenchi restano validi per tre anni, e ogni iscritto può preferire i Comuni più vicini al proprio luogo di vita o interesse. A sottolineare il valore di questo modello è Giovanni Caggiano, presidente Asmel: “Favorire l’incontro tra Comuni e persone che già vivono sul territorio significa costruire una Pubblica Amministrazione più stabile, motivata e vicina ai bisogni reali. È questo uno dei principi alla base della procedura “Elenco Idonei”. La forza sta nella territorialità: gli idonei scelgono a quali interpelli partecipare, con la possibilità di privilegiare i Comuni limitrofi. È una risposta concreta al problema delle rinunce nei concorsi nazionali e una visione alternativa al modello centralizzato, che mette in primo piano benessere, radicamento e qualità del lavoro pubblico”. I candidati interessati possono consultare i profili disponibili e presentare domanda sul portale ufficiale www.asmelab.it, dal 15 al 30 settembre 2025.