Autovelox a rischio se i Comuni non fanno il censimento

ROMA (rgl) – Potrebbe scattare un clamoroso “semaforo rosso” per gli autovelox italiani. Dal 18 ottobre, migliaia di apparecchi per il controllo della velocità rischiano lo spegnimento se il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non emanerà entro il 19 agosto il decreto attuativo che avvia il censimento delle apparecchiature. A ricordarlo è il Codacons, che parla di “una situazione paradossale” nata da ritardi, norme complesse e complicazioni burocratiche. Il Decreto Infrastrutture, approvato per garantire maggiore trasparenza nell’uso dei dispositivi di rilevazione automatica, impone a Comuni, Province e Regioni di comunicare al Mit – entro due mesi dall’avvio della procedura – la localizzazione, i dati tecnici, la conformità, il modello e l’omologazione di ogni autovelox. Queste informazioni dovranno poi essere pubblicate sul portale telematico del ministero. La norma è chiara: la mancata comunicazione comporterà il divieto di utilizzo degli apparecchi. In pratica, senza censimento, niente multe. Il Codacons avverte che, in assenza del decreto entro il 19 agosto, gli enti locali non avranno il tempo di completare le comunicazioni nei termini, con il rischio di paralizzare il sistema dei controlli e lasciare le strade senza una delle principali armi contro l’eccesso di velocità.