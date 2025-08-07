AVELLA (rgl) – Raffica di controlli e stretta sulla sicurezza stradale ad Avella, dove la Polizia Municipale sta intensificando le verifiche sul rispetto del codice della strada, con particolare attenzione all’uso del cellulare durante la guida. Un comportamento ancora troppo diffuso e tra le principali cause di incidenti, secondo i dati nazionali. Negli ultimi giorni numerosi automobilisti sono stati fermati dagli agenti, alcuni dei quali con patenti già penalizzate e al di sotto dei 20 punti. In questi casi, la normativa vigente prevede la sospensione immediata della patente da parte del Comando, con successivo invio del documento alla Prefettura per i provvedimenti del caso. Il comandante della Polizia Municipale di Avella, Luigi Ambrosino, ha ribadito la determinazione del corpo nel proseguire l’azione di contrasto: “La sicurezza stradale dei cittadini rappresenta una priorità assoluta per noi organi accertatori e per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Biancardi. Continueremo a vigilare con fermezza per contrastare comportamenti pericolosi alla guida, come l’utilizzo del cellulare, che mettono a rischio l’incolumità di tutti.” L’uso dello smartphone al volante è punito con multe salate, decurtazione di punti e, nei casi di recidiva o infrazioni gravi, anche con la sospensione del titolo di guida.