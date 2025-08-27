Avellino, ruba una e-bike: incastrato dalle telecamere e denunciato

AVELLINO (rgl) – Aveva pensato di farla franca appropriandosi di una bicicletta elettrica lasciata nell’atrio di un palazzo, ma non aveva fatto i conti con le telecamere di sorveglianza. Protagonista della vicenda un 38enne di origini tunisine, denunciato dai carabinieri della stazione di Avellino con l’accusa di furto. Il fatto è avvenuto nella serata precedente, quando il proprietario dell’e-bike, accortosi della sparizione del mezzo, ha presentato denuncia. I militari dell’Arma, visionando i filmati di videosorveglianza, hanno rapidamente ricostruito l’accaduto e individuato il presunto ladro. Poche ore dopo l’uomo è stato rintracciato nei giardini di piazza Kennedy: con lui c’era ancora la bicicletta, immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Per il 38enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La vicenda si è conclusa, dunque, con il ritorno a casa del prezioso mezzo a due ruote e con una denuncia a carico del responsabile.