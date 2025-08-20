CASERTA (rgl) – Un gioco innocente che si è trasformato in un incubo sotto il sole rovente. Neanche il tempo di scendere dall’auto per aprire la portiera posteriore e prendere il suo bimbo, che il piccolo – appena 18 mesi – ha premuto il tasto di chiusura del telecomando rimanendo bloccato all’interno. È quanto accaduto ieri poco dopo mezzogiorno a Vairano Scalo, nel Casertano, dove una giovane mamma di Marzano Appio si era recata con il figlio al cimitero per far visita ai parenti defunti. In pochi secondi, il gioco innocente del bambino si è trasformato in un momento di grande paura: la donna, disperata, ha tentato invano di aprire le portiere. Poi, senza perdere la lucidità, ha chiamato il numero di emergenza 112 chiedendo aiuto ai carabinieri. Quando i militari della stazione di Vairano Scalo sono arrivati nel parcheggio del cimitero, si sono trovati davanti la mamma in lacrime e il piccolo intrappolato nel seggiolino, in preda a una crisi di pianto. Resisi subito conto del pericolo, i carabinieri hanno infranto in sicurezza un deflettore dell’auto e liberato il bimbo, consegnandolo alla madre. Il piccolo è rimasto illeso ed è stato subito coccolato dalla mamma, che ha ringraziato con un abbraccio i militari per il tempestivo intervento. Una paura grande, finita con un sospiro di sollievo.