ROCCARAINOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Tredici lavoratori in nero, omissioni in materia di sicurezza e formazione, e sanzioni amministrative per oltre 85mila euro. È l’esito di un controllo eseguito dai carabinieri della stazione di Roccarainola, agli ordini del maresciallo Francesco Lullo, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, in un’azienda del territorio attiva nella ricezione e distribuzione di quotidiani e settimanali destinati alle edicole di Napoli, della provincia e del Casertano. Il blitz delle forze dell’ordine è scattato a seguito di accertamenti mirati e ha portato alla luce una situazione di diffusa irregolarità contrattuale e operativa: tredici lavoratori erano impiegati senza alcuna assunzione regolare, con omissione della formazione obbligatoria e violazioni delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’intervento ha portato all’emissione di sanzioni amministrative per circa 85mila euro. Inoltre, i quattro titolari dell’azienda, residenti tra l’area vesuviana e il Salernitano, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per violazioni delle leggi sul lavoro e sulla sicurezza.