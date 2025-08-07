ROMA (rgl) – È ufficiale: nel 2025 torna la Social Card “Dedicata a te”, il bonus da 500 euro pensato per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato il nuovo decreto attuativo che conferma il rifinanziamento della carta, introdotta nel 2023, anche per il prossimo anno. Un sostegno per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Il bonus sarà erogato sotto forma di una carta prepagata nominativa, distribuita tra settembre e ottobre 2025. Il contributo sarà assegnato automaticamente dall’Inps, senza necessità di presentare alcuna domanda. I Comuni informeranno i beneficiari sulle modalità di ritiro presso gli sportelli di Poste Italiane. Secondo i dati ministeriali, saranno oltre 1,15 milioni le carte distribuite, per un valore complessivo di oltre 575 milioni di euro, ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione e alle fasce di reddito più basse.

CHI HA DIRITTO ALLA CARTA – Potranno beneficiare della misura i nuclei familiari: residenti in Italia e iscritti all’anagrafe comunale con Isee aggiornato e non superiore a 15.000 euro E che non percepiscono altri sussidi simili, come l’Assegno di inclusione o il Reddito di cittadinanza. Le famiglie saranno individuate in modo automatico sulla base dei dati Inps. Chi rientra nei requisiti riceverà una comunicazione formale dal proprio Comune con tutte le istruzioni.

COSA SI PUO’ ACQUISTARE E COSA NO – La carta potrà essere usata esclusivamente per generi alimentari di prima necessità, tra cui: pane, pasta, riso, latte, carne, pesce, uova, formaggi, frutta e verdura (fresca o conservata), prodotti da forno, cereali, omogeneizzati, alimenti per bambini. Esclusi invece: alcolici e superalcolici, prodotti per la cura della persona o della casa, alimenti per animali articoli non alimentari (abbigliamento, elettronica). I Pos nei supermercati sono programmati per accettare la carta solo su prodotti ammessi, evitando usi impropri.

QUANDO ARRIVA E COME FUNZIONA – La distribuzione è prevista tra settembre e ottobre 2025. La carta sarà attiva fin da subito, con un credito di 500 euro, e sarà personale e non cedibile. I beneficiari dovranno: presentarsi all’ufficio postale indicato con un documento d’identità e codice fiscale; effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2025 E utilizzare l’intero importo entro il 28 febbraio 2026, pena la revoca del credito non speso. Nei supermercati aderenti è previsto anche uno sconto automatico del 15% sui prodotti ammessi, applicato direttamente in cassa. L’elenco dei punti vendita convenzionati sarà disponibile sui siti del Ministero dell’Agricoltura e dei Comuni. L’utilizzo scorretto della Social Card è soggetto a controlli e sanzioni: revoca immediata del bonus; obbligo di restituzione ed eventuale denuncia in caso di frodi, dichiarazioni false o cessione a terzi. Inps e Ministero effettueranno verifiche a campione per monitorare il corretto impiego delle risorse.