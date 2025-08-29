BOSCOREALE (rgl) – Urla, minacce e paura. È questo lo scenario che i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata si sono trovati davanti nella prima mattinata di mercoledì a Boscoreale, dove una segnalazione giunta alla sala Operativa ha richiesto un intervento urgente per una lite in famiglia. All’arrivo degli agenti, una donna in forte stato di agitazione ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata dal compagno, un 52enne di Castellammare di Stabia già noto alle forze dell’ordine, denunciando che non si trattava della prima volta. Nel frattempo, l’uomo, dopo essersi allontanato, è tornato nell’abitazione e ha continuato a minacciare la compagna. A quel punto i poliziotti sono intervenuti, riuscendo a bloccarlo e a trarlo in arresto. Il 52enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.