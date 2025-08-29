venerdì, Agosto 29, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Boscoreale, lite familiare degenera: arrestato 52enne per maltrattamenti

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

BOSCOREALE (rgl) – Urla, minacce e paura. È questo lo scenario che i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata si sono trovati davanti nella prima mattinata di mercoledì a Boscoreale, dove una segnalazione giunta alla sala Operativa ha richiesto un intervento urgente per una lite in famiglia. All’arrivo degli agenti, una donna in forte stato di agitazione ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata dal compagno, un 52enne di Castellammare di Stabia già noto alle forze dell’ordine, denunciando che non si trattava della prima volta. Nel frattempo, l’uomo, dopo essersi allontanato, è tornato nell’abitazione e ha continuato a minacciare la compagna. A quel punto i poliziotti sono intervenuti, riuscendo a bloccarlo e a trarlo in arresto. Il 52enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Melito di Napoli, arrestato 25enne con 80 chili di cocaina dopo inseguimento
Next article
Scoperta officina abusiva in Irpinia: tra rifiuti, costruzioni illegali e attività senza permessi
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com