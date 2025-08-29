CASERTA (rgl) – Una colonna di fumo nero, densa e minacciosa, ha squarciato la quiete delle campagne di Pontelatone nella serata di ieri. A notarla, durante un’attività di pattugliamento, sono stati i carabinieri della stazione di Formicola, che hanno scoperto un vero e proprio rogo di rifiuti all’interno di un vecchio casale abbandonato, adibito abusivamente a discarica. Sul posto i militari hanno sorpreso un 30enne pakistano, regolare sul territorio nazionale, mentre alimentava le fiamme che divoravano pneumatici, elettrodomestici dismessi, bidoni di vernice, plastiche e altri materiali altamente inquinanti. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di incendio doloso e combustione illecita di rifiuti. L’incendio, che rischiava di propagarsi rapidamente, è stato domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, mentre l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo dai carabinieri. Per stabilire la natura e la pericolosità dei rifiuti bruciati è stato richiesto il supporto tecnico dell’Arpac.