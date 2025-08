AVELLINO (rgl) – Erano spariti nel nulla durante un furto in casa, lasciando un anziano nella paura e nello sconforto. Ora, a distanza di giorni, quei buoni postali sono stati ritrovati grazie all’occhio attento dei carabinieri di Fontanarosa. Il ritrovamento è avvenuto nelle scorse ore durante i consueti servizi di controllo e perlustrazione effettuati dai militari della locale stazione. I titoli di credito, che erano stati asportati alcune settimane fa dall’abitazione di un pensionato del posto, sono stati rinvenuti abbandonati in un’area isolata. Probabilmente erano stati lasciati lì per essere recuperati in un secondo momento, ma l’intervento tempestivo degli uomini dell’Arma ha permesso di intercettarli e di restituirli al legittimo proprietario. Un gesto che ha portato sollievo e un piccolo senso di giustizia a una persona anziana, colpita da un episodio che aveva suscitato allarme nella comunità locale. Il rinvenimento si inserisce in un più ampio quadro investigativo già avviato dai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che nei giorni scorsi avevano già arrestato un soggetto in flagranza per reati analoghi.