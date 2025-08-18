NAPOLI (rgl) – Da Barcellona a Civitavecchia, il cerchio si è chiuso. Dopo mesi di latitanza, indagini internazionali e un intreccio di mandati di arresto, è stata eseguita questa mattina una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un esponente di vertice del clan Amato-Pagano. L’uomo, di cui non è stato reso noto il nome, considerato figura apicale dell’organizzazione criminale, è indagato per associazione di tipo mafioso e rapina. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli il 28 novembre 2024 su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, non era stato possibile eseguire lo scorso 17 dicembre per l’irreperibilità del sospettato. Le tracce avevano però condotto in Spagna, dove il 17 gennaio 2025 il boss fu arrestato a Barcellona in esecuzione di un altro mandato di arresto europeo. Estradato in Italia a marzo e recluso nel carcere di Civitavecchia, è proprio qui che gli è stata notificata la nuova misura cautelare. Secondo le indagini della Dda di Napoli, coordinate dal Centro Operativo della Dia, l’indagato rivestiva il ruolo di capo, promotore e organizzatore del clan, con specifiche responsabilità sulle aree di Mugnano di Napoli e Melito di Napoli. In accordo con i reggenti e i capi famiglia del sodalizio, avrebbe inoltre gestito flussi di traffico di stupefacenti dalla Spagna verso l’Italia, sfruttando i suoi collegamenti oltreconfine. L’arresto rappresenta un ulteriore tassello nella maxi-operazione del 17 dicembre 2024 che ha già colpito duramente la struttura del clan Amato-Pagano, portando in carcere decine di affiliati. Molti di loro sono oggi in attesa dell’udienza preliminare davanti al Tribunale di Napoli.