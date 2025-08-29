NAPOLI (rgl) – Autunno di lavori sulla rete ferroviaria campana: dal 15 al 27 settembre 2025 la circolazione dei treni subirà pesanti modifiche sulle principali tratte che collegano Caserta con Benevento, Foggia, Napoli (via Cancello) e Salerno. Lo stop è necessario per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), legati alla realizzazione della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari.

LE TRATTE INTERESSATE – Dal 15 settembre (ore 9.30) al 27 settembre (ore 16): sospesa la circolazione tra Caserta-Benevento-Foggia e tra Caserta-Cancello. Dal 19 settembre (ore 12) al 24 settembre (ore 12): sospesa la circolazione tra Napoli Centrale-Cancello e tra Cancello-Nola. I treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma-Lecce avranno capolinea anticipato a Caserta, mentre diversi convogli Intercity e Regionali subiranno cancellazioni o limitazioni di percorso.

LE SOLUZIONI ALTERNATIVE – Per garantire la mobilità, Trenitalia ha previsto: Bus sostitutivi AV tra Benevento e Caserta (due corse giornaliere) a disposizione gratuita degli abbonati AV Benevento-Roma e bus sostitutivi regionali sulle tratte interrotte. Sono previsti tempi di percorrenza più lunghi, in base al traffico stradale, e un numero di posti inferiore rispetto ai treni. Sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette né di animali, fatta eccezione per i cani guida.

INFO PER I VIAGGIATORI – Gli utenti potranno restare aggiornati tramite: la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, il call center gratuito 800 89 20 21, sms, e-mail e notifiche push per chi utilizza biglietti digitali o l’app ufficiale, personale Trenitalia potenziato nelle principali stazioni. La stessa compagnia ricorda che è possibile attivare, tramite app, le notifiche di Smart Caring per ricevere aggiornamenti personalizzati in tempo reale.