NAPOLI (alads) – Legati con corde corte, senza acqua né cibo, esposti al sole di agosto. È così che i carabinieri hanno trovato due cani, in due diverse località del Napoletano, vittime di abbandono e incuria. A Sant’Anastasia, tutto è iniziato dalla segnalazione di un cittadino che ha notato un cane denutrito lasciato nel parcheggio di un supermercato. Poco distante, la sua padrona – una 73enne – osservava la scena. Quando ha capito che stavano arrivando i militari, ha tentato di riportare l’animale a casa. Ma i carabinieri l’hanno raggiunta poco dopo: il cane era legato con una corda troppo corta, senza acqua né cibo, in uno spazio angusto e soffocante. Per la donna è scattata una denuncia, una diffida e una multa da 5mila euro. Stesso copione a Brusciano. Questa volta l’animale era abbandonato sul balcone di un’abitazione, lasciato lì per giorni senza alcun riparo. Anche in questo caso sono stati i vicini, preoccupati, a chiamare il 112. I carabinieri hanno rintracciato il padrone, un 41enne di Mariglianella, denunciandolo. Il cane è stato affidato a un familiare dall’ASL veterinaria.