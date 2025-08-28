AVELLINO (rgl) – Un blitz nato da una telefonata anonima si è trasformato in una scoperta inquietante. I carabinieri della stazione di Roccabascerana, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in una casa disabitata della frazione Squillani un vero e proprio arsenale. All’interno di una cantinola, custoditi in due trolley sospetti, i militari hanno trovato due pistole mitragliatrici (una delle quali classificabile da “guerra”), sette pistole semiautomatiche, tre revolver, una carabina, due fucili e migliaia di munizioni di diverso calibro. Alcune delle armi erano già complete di caricatore e pronte all’uso. Il materiale sequestrato presenta particolari inquietanti: diversi pezzi erano privi di matricola o con matricola abrasa, altri invece sono risultati provento di furti commessi tra la provincia di Napoli e il Reatino. L’intero arsenale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Le indagini, ora affidate al Nucleo Investigativo dei carabinieri di Avellino, mirano a ricostruirne la provenienza e a stabilire se le armi siano state già utilizzate o fossero destinate a future azioni criminali.