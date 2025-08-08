CAPRI (rgl) – Ha approfittato del suo ruolo per intrufolarsi in aree dell’hotel a lui vietate, ma le telecamere di sorveglianza e l’intervento della Polizia di Stato hanno messo fine al suo piano. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di Capri hanno denunciato un 28enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di furto aggravato e ricettazione. Il direttore della struttura alberghiera di via Tragara ha contattato il commissariato dopo aver notato, dai monitor interni, il dipendente muoversi con fare sospetto in zone riservate. All’arrivo della pattuglia, il 28enne è stato fermato e perquisito: nello zaino, gli agenti hanno trovato due borse di marca, di cui una risultata contraffatta. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica: l’uomo aveva sottratto da una camera la borsa griffata di una cliente, sostituendola con una copia falsa. Poco dopo, all’interno dell’hotel, è stata rinvenuta anche una terza borsa contraffatta della stessa marca, nascosta dallo stesso dipendente. La borsa originale è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre le tre contraffatte sono state sequestrate. Per il 28enne è scattata la denuncia a piede libero.