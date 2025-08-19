CAPRI (rgl) – Capri, l’isola dei sogni. Sole caldo, mare blu, ristorantini pittoreschi e boutique scintillanti: così due turisti di origine srilankese hanno trascorso la loro giornata tra le viuzze del centro. Una vacanza da cartolina, finita però con un epilogo ben diverso dal previsto. Mentre curiosavano tra i negozietti, la coppia – lei 28 anni, lui 35 – si è fermata davanti a una tabaccheria che, oltre a souvenir e bibite, esponeva anche alcuni gioielli di bigiotteria. Un bracciale ha attirato la loro attenzione. Ma invece di chiederne il prezzo, lo hanno preso e si sono allontanati, convinti di farla franca. Il titolare, accortosi poco dopo della mancanza, ha allertato il 112 e fornito ai carabinieri una descrizione dei due turisti. Le ricerche sono state rapide: i militari della stazione di Capri li hanno intercettati direttamente al porto, pronti a imbarcarsi sull’aliscafo per tornare sulla terraferma. Al polso della donna, in bella vista, c’era proprio il bracciale sottratto. Inequivocabile la prova. Per la coppia è scattata la denuncia per furto.