NAPOLI (rgl) – Un allarme che squarcia il silenzio della notte, un istante che trasforma un sonno tranquillo in una corsa all’inseguimento. Così un luogotenente dei carabinieri si è trovato improvvisamente protagonista di un risveglio inaspettato: non la sveglia sul comodino, ma l’antifurto della sua auto a segnalare la presenza di un ladro. Affacciatosi alla finestra, il militare ha visto un uomo intento ad armeggiare con i cavi della sua utilitaria, convinto di poterla fare franca. Senza esitare, il luogotenente ha imboccato di corsa le scale e si è lanciato in strada, riuscendo a seguire il fuggitivo. Determinante l’aiuto di una volante della Polizia di Stato e di alcuni passanti: insieme al militare, sono riusciti a bloccare il ladro dopo pochi metri di fuga. Sul posto è giunta anche una pattuglia del Nucleo Operativo di Napoli Centro che ha preso in consegna l’uomo. In manette è finito Andrea C., 48enne napoletano, trovato con un paio di forbici usate per manomettere il nottolino della portiera e con il blocco del navigatore già estratto dal cruscotto. L’uomo dovrà rispondere di tentato furto aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Ora è in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.