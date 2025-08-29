AVELLINO (rgl) – Un’officina trasformata in discarica a cielo aperto e un manufatto realizzato senza autorizzazioni: è quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Ariano Irpino e Mirabella Eclano, con il supporto dei colleghi dell’Arma territoriale, nel corso di un’operazione a Savignano Irpino. Due persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per gestione illecita di rifiuti e abusivismo edilizio. I militari hanno accertato che, su un’area di circa 300 metri quadrati, erano stati accumulati rifiuti speciali non pericolosi: una decina di carcasse di autovetture, tubi metallici e numerosi pneumatici fuori uso. Le verifiche hanno portato alla luce anche la costruzione, senza alcun titolo autorizzativo, di un manufatto di circa 50 metri quadrati che occupava parte di suolo pubblico. Non solo: il titolare dell’opificio esercitava attività di meccatronica senza le prescritte autorizzazioni. Per questo motivo è scattata una sanzione amministrativa da 3.000 euro. L’intera area, con le attrezzature utilizzate per l’attività abusiva, è stata sequestrata.