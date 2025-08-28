CARINOLA – Momenti di alta tensione nel carcere di Carinola, dove un detenuto armato di un bastone ha aggredito tre appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria durante un intervento di contenimento. L’episodio, denunciato dal sindacato Sappe, è avvenuto a seguito di una protesta inscenata da un gruppo di reclusi che aveva già danneggiato locali e arredi dell’istituto. Nel tentativo di riportare l’ordine, tre agenti sono rimasti feriti: uno ha riportato un trauma cranico con una profonda ferita alla testa, suturata con dieci punti, mentre gli altri due hanno subito fratture e lesioni agli arti superiori. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Il Sappe punta il dito contro le scelte di gestione: “Nonostante le richieste di trasferimento avanzate dalla direzione, continuano ad arrivare a Carinola detenuti con elevato indice di pericolosità”. L’istituto ospita attualmente circa 460 persone, ma la chiusura di due sezioni per lavori di ristrutturazione riduce le possibilità di isolamento dei soggetti più problematici. Il sindacato chiede “con forza che venga garantita maggiore attenzione alla sicurezza, sia per gli operatori che per l’intera comunità penitenziaria”, sottolineando i rischi quotidiani corsi dal personale in prima linea.