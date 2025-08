CASAMARCIANO (rgl) – Dal 1° al 7 settembre, il suggestivo Borgo di Santa Maria del Plesco si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la XV edizione del Festival Nazionale del Teatro – Città di Casamarciano. Una rassegna che ogni anno rinnova l’identità culturale del territorio e che quest’anno accoglierà nomi di grande rilievo come Vincenzo De Lucia, Gianfranco Gallo e Marisa Laurito. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30 e saranno a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Il cartellone, presentato ufficialmente ieri sera nell’aula consiliare del Municipio, propone una programmazione che spazia tra classici teatrali, commedia contemporanea e omaggi alla grande tradizione partenopea. “Il Festival non è solo una rassegna di spettacoli: è l’espressione di un’identità. Casamarciano ha un’antica vocazione per la commedia dell’arte ed è nostro compito radicarla ancora di più. Non è un caso che coltiviamo il sogno della realizzazione di un teatro stabile e lavoriamo ogni giorno per farlo diventare realtà. Uno spazio fisico e culturale che favorisca la pratica scenica, sia incubatore di talenti, offra vere opportunità ai nostri giovani e rafforzi Casamarciano come riferimento dell’arte teatrale nel panorama artistico” ha dichiarato il sindaco Clemente Primiano. Il programma si apre il 1° settembre con “Lisistrata di Aristofane” della compagnia Progetto Donna di Reggio Calabria, seguita il 2 da “Le allegre comari di Windsor” con Artemisia Teatro di Bari. Il 3 settembre sarà la volta di “’A Tempesta”, rilettura eduardiana della compagnia Imprevisti e Probabilità di Latina. Il 4 settembre torna protagonista la compagnia amatoriale locale Hyria, con “A che servono questi quattrini”, per la regia di Giovanni Cavaccini. Il 5 settembre sarà dedicato all’ironia travolgente di Vincenzo De Lucia con “Squilla il telefono”, mentre il 6 Gianfranco Gallo porterà in scena “Captivo”, accompagnato da Antonio Maiello e Michele Visconte. Il gran finale del 7 settembre sarà affidato a Marisa Laurito con “Nuie simm’e’ do’ Sud”, spettacolo musicale e teatrale che vedrà sul palco anche Gianni Conte e il maestro Marco Persichetti. Il Festival è promosso dal Comune di Casamarciano, in collaborazione con la Compagnia Teatrale Amatoriale Hyria e con il sostegno della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e della Federazione Italiana Teatro Amatori.