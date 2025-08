CASAMARCIANO (rgl) – Il Casamarciano Calcio continua a costruire la rosa per la stagione 2025/26. Il club granata, guidato dal presidente Silvestro Esposito, annuncia due importanti rinnovi e altri quattro nuovi innesti, confermando ambizioni e progettualità in vista del prossimo campionato. Restano all’ombra della collina di San Clemente il portiere Antonio Manzi, classe 1997, ormai una garanzia tra i pali, e il terzino sinistro Tommaso Pedalino, classe 2002, apprezzato per grinta e tecnica. Due profili già noti e amati dalla tifoseria, che potranno proseguire il loro percorso in maglia granata con rinnovato entusiasmo. Sul fronte acquisti, la dirigenza ha puntato su un mix interessante di esperienza e gioventù. Arriva Valerio Esposito, difensore classe 2003 con esperienze tra Vico Calcio, Cimitile, Acerrana e Gladiator, pronto a dare solidità al reparto arretrato. In attacco si aggiunge Pasquale Montella, classe 2002, elemento duttile e dinamico, proveniente dal Visciano. A centrocampo spiccano due volti nuovi: Domenico Sorrentino, classe 2005, ex Vico Calcio, Victoria Marra e Palmese 1914, e Alessio Alfieri, centrocampista classe 1997, già visto con le maglie di Nola 1925, Mariglianese e Cimitile.