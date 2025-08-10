CASAMARCIANO (alads) – Il Casamarciano ha sciolto le riserve: sarà Angelantonio Galluccio a guidare la squadra granata nella stagione 2025/26. Una scelta fortemente voluta dalla dirigenza, che riporta al “San Clemente I” un tecnico di grande esperienza e conoscenza del calcio regionale. Allenatore stimato e preparato, Galluccio vanta oltre 500 panchine tra Promozione ed Eccellenza, con quattro finali playoff e una storica vittoria del campionato di Promozione nel 2011/12 alla guida del Cicciano. Nel suo curriculum spiccano esperienze con Juve Poggiomarino, Baiano, Nola, Cimitile e FC Marigliano. Per lui si tratta di un ritorno a Casamarciano dopo la stagione 1986/87, quando da portiere contribuì alla conquista del campionato di 2ª Categoria con la U.S. Nuova San Clemente. “Ho lasciato questa squadra da calciatore dopo la vittoria del campionato 86/87 – ha dichiarato Galluccio –. Ritorno da allenatore con l’intenzione di mettere basi solide per fare bene e avviare un percorso fatto di piccoli passi, ma ambizioso. Se lo merita la società, lo meritano i tifosi, lo merita Casamarciano”. Accanto al nuovo tecnico, la società ha annunciato la composizione dello staff tecnico: Pasquale Meo, preparatore atletico (patentino UEFA B), storico collaboratore di Galluccio; Sebastiano Serafino, allenatore in seconda, simbolo della maglia granata con 20 anni di carriera da calciatore nel club; Alfonso Aprea, preparatore dei portieri, in arrivo dal Nola York; Maurizio Sirignano, confermato collaboratore tecnico per il terzo anno consecutivo e Gennaro Coppola, massaggiatore, laureando in Scienze Motorie e con numerose qualifiche professionali. Sul fronte del mercato, la dirigenza ha rinforzato la rosa con l’arrivo del difensore Francesco Monda (classe 1991, scuola S.S.C. Napoli, ex Mariglianese, Nola e Acerrana), del centrocampista Davide Fusco (2005) e del portiere Arcangelo Bifulco (2005), entrambi provenienti dal Nola York. Con un mix di esperienza e giovani promesse, il Casamarciano si prepara ad affrontare la nuova stagione in Prima Categoria con entusiasmo, determinazione e un obiettivo chiaro: costruire un progetto solido e competitivo.