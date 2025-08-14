CASERTA (rgl) – Centotrè anni e una lucidità che lascia senza parole. Questa mattina, una paziente dell’Azienda Ospedaliera di Caserta ha lasciato il reparto di Geriatria per tornare a casa, dove la attendono figli, nipoti e una torta speciale. Nei giorni scorsi, un problema acuto l’aveva costretta al ricovero, ma grazie a cure mirate e a un’assistenza attenta alla persona prima ancora che alla malattia, ha potuto riprendere presto la sua quotidianità. Il segreto della sua longevità? Lo rivela lei stessa, con un sorriso: “Per arrivare a 100 anni bisogna sapersi adattare. Mangiare di tutto… ma poco”. Parole semplici, ma che raccontano una filosofia di vita. “La vera forza dell’assistenza – spiega il direttore generale Gennaro Volpe – sta nel modellare le cure sulla persona, rispettandone storia e bisogni, e nel farlo con umanità. È questo che fa la differenza, anche a 103 anni”. Prima della dimissione, medici e infermieri hanno voluto salutarla con un brindisi. Oggi la festa continua tra le mura di casa, con gli auguri più affettuosi non solo della famiglia, ma di tutto l’Ospedale di Caserta, che la considera un piccolo simbolo di resilienza e speranza.