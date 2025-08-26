Caserta, evade dai domiciliari per recarsi all’Inps: arrestata 40enne

CASERTA (rgl) – Doveva scontare gli arresti domiciliari, ma è stata sorpresa in fila all’Inps di Caserta. Così una 40enne del posto, già sottoposta alla misura cautelare per reati legati agli stupefacenti, è finita nuovamente nei guai. A riconoscerla non è stato un passante qualunque, ma un appuntato dei carabinieri del Radiomobile di Caserta che, libero dal servizio, si trovava proprio nella sede dell’istituto di previdenza. L’uomo non ha esitato a procedere al controllo, scoprendo l’evidente violazione della misura restrittiva. La donna non ha fornito alcuna giustificazione plausibile per l’uscita non autorizzata dalla propria abitazione ed è stata arrestata con l’accusa di evasione. Dopo le formalità di rito, è stata ricondotta presso la sua abitazione, in attesa del giudizio per direttissima che stabilirà le conseguenze della sua trasgressione.