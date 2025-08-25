CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Quattro donazioni per restituire la luce agli occhi di chi rischia di perderla. È il gesto di generosità compiuto dai familiari di due pazienti deceduti al “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, che nel fine settimana hanno acconsentito al prelievo delle cornee. L’equipe oculistica del presidio stabiese, guidata dal primario Marco Verolino e affiancata da Salvatore Ambrosio, anestesista e coordinatore per i prelievi, ha eseguito l’intervento restituendo speranza a chi attende un trapianto urgente. I tessuti sono stati inviati alla Banca degli Occhi regionale campana, diretta da Luigi Capasso, e saranno presto disponibili per i pazienti con gravi compromissioni visive. “Non solo prelievi – sottolinea il dottor Verolino –. Nel mese di agosto 2025 abbiamo incrementato l’attività chirurgica per ridurre le liste d’attesa e garantire un pronto soccorso oftalmico capace di rispondere con tempestività, professionalità e umanità”. Presso il San Leonardo, infatti, è attivo un ambulatorio di patologie corneali che consente diagnosi, controlli post-operatori e valutazioni per trapianti e trattamenti specifici, come il crosslinking per il cheratocono. L’obiettivo, ribadisce l’Asl Napoli 3 Sud guidata da Giuseppe Russo, è assicurare cure puntuali a chi soffre di malattie rare della cornea, offrendo concrete possibilità di migliorare la qualità della vita.