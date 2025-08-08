CASTELLAMMARE DI STABIA (Alads) – È stata la prontezza di una ragazza di 17 anni a evitare che la lite tra i genitori potesse trasformarsi in una tragedia a Castellammare. Erano le 22:30 quando la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto la sua chiamata: “Papà sta picchiando mamma”. Sul posto, nel centro cittadino, è immediatamente arrivata una pattuglia della sezione radiomobile. Giunti nei pressi dell’appartamento segnalato, i militari hanno trovato in strada un uomo di 43 anni, che ha tentato di giustificarsi sostenendo di aver avuto un litigio con la moglie: “Mi ha gettato lo smartphone dalla finestra e mi ha aggredito, me ne sto andando”. Ma la sua versione è stata subito messa in discussione dall’arrivo di una donna di 56 anni, cognata del 43enne, avvisata poco prima dalla nipote con un messaggio inequivocabile: “Corri che papà sta picchiando mamma”. Secondo la ricostruzione, la 56enne è entrata in casa grazie alla figlia della vittima e si è trovata davanti una scena drammatica: la sorella, 49 anni, era stesa sul divano mentre il marito le stringeva le mani al collo. La donna è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto affacciandosi al balcone. Nel frattempo, il 43enne ha tentato di strappare il telefono dalle mani della figlia per impedirle di contattare i soccorsi, ma la ragazza si è barricata in camera riuscendo a chiamare il 112. Temendo l’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha cercato di allontanarsi a piedi, ma è stato fermato dalla pattuglia poco distante dall’abitazione. Il 43enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali. La vittima, che ha denunciato anche precedenti episodi di violenza, è stata trasportata all’ospedale San Leonardo, dove i medici le hanno riscontrato escoriazioni al braccio e una prognosi di 10 giorni.