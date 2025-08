BENEVENTO (rgl) – Quarantacinque anni di servizio ininterrotto nel consiglio comunale: è il traguardo raggiunto da Mario Moccia, 76 anni, di fede socialista, che ha ricevuto una targa commemorativa dal sindaco Alessandro Di Santo, a nome dell’intera amministrazione comunale di Castelvenere, come riconoscimento per il suo “costante impegno civico”.

L’occasione si è trasformata in una cerimonia pubblica molto partecipata, durante la quale è stato ripercorso il lungo cammino politico di Moccia, considerato oggi il consigliere comunale più longevo d’Italia. Eletto per la prima volta nel 1980, ha attraversato generazioni politiche e amministrative, rimanendo sempre un punto di riferimento nel dibattito pubblico del piccolo centro sannita, spesso come guida dell’opposizione.

Alla cerimonia era presente anche Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, che ha sottolineato con parole sentite il valore della testimonianza politica di Moccia: “Rappresenta quello che oggi, purtroppo, la politica non è più: coerenza, militanza, fedeltà a un’ideologia. In un tempo in cui cresce la sfiducia verso i partiti, figure come la sua hanno un valore ancora più grande. È un esempio da imitare, perché non ha mai reciso il legame con il territorio”. Moccia, da sempre vicino alle istanze della sua comunità, ha ringraziato con emozione per il riconoscimento, rinnovando l’impegno verso Castelvenere, il comune che ha contribuito a far crescere e a rappresentare con passione in oltre quattro decenni di attività amministrativa.