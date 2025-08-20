NAPOLI (rgl) – Un mese di controlli serrati, centinaia di automobilisti colti in flagrante con il cellulare in mano. È il bilancio dell’operazione Off-Line, condotta dalla Polizia locale di Napoli dal 16 luglio al 16 agosto, che ha portato al ritiro di 384 patenti in trenta giorni. L’iniziativa, mirata a contrastare uno dei comportamenti più pericolosi e diffusi al volante, ha visto impegnati in prima linea gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, capaci di muoversi agilmente nel traffico cittadino e sorprendere i trasgressori anche nelle zone più congestionate. Tutte le violazioni hanno riguardato l’articolo 173 del Codice della Strada, che vieta l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. Per ciascun automobilista fermato è scattato il ritiro immediato della patente, trasmessa alla Prefettura per la sospensione, variabile da 15 giorni a 2 mesi. La stretta ha colpito in particolare dieci conducenti con meno di 20 punti sulla patente, ai quali è stata applicata anche la “sospensione breve”, con il documento trattenuto per altri sette giorni presso la Polizia locale. Caso ancora più grave quello di tre recidivi, già sanzionati in passato per lo stesso illecito: per loro la sospensione sale fino a tre mesi. “Off-Line è un messaggio chiaro: quando si guida bisogna disconnettersi dai dispositivi mobili” – ha dichiarato l’assessore alla Polizia municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu –. “L’uso del cellulare al volante riduce drasticamente l’attenzione e aumenta fino a quattro volte il rischio di incidenti, come la guida in stato di ebbrezza. Non è solo una violazione, è un pericolo concreto per sé e per gli altri”. I numeri parlano chiaro: in media dodici patenti ritirate ogni giorno. Un dato che conferma la trasversalità del fenomeno, che non riguarda solo i giovani, ma anche adulti e anziani. L’operazione proseguirà anche nei prossimi mesi, con pattuglie in uniforme e in abiti civili. L’obiettivo, ribadiscono dal Comune, non è soltanto sanzionare, ma sensibilizzare: “Nessuna chiamata vale una vita umana. Disconnettersi alla guida è un atto di responsabilità collettiva”.