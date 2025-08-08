NAPOLI (rgl) – Operazione ad alta visibilità della Polizia locale nelle aree di piazza Nazionale e piazza Poderico, con un’attenzione particolare alla sicurezza stradale e alla repressione delle violazioni più gravi. Gli agenti dei nuclei di Polizia Giudiziaria e San Lorenzo, insieme ai motociclisti del gruppo d’Intervento Territoriale, hanno controllato 63 veicoli, elevando 36 sanzioni amministrative, 31 delle quali contestate direttamente ai trasgressori. Diciotto veicoli sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo: uno risultava già sequestrato, due erano privi di assicurazione e altri due circolavano senza targa. Sei patenti di guida sono state ritirate, tre per uso del cellulare alla guida. In un caso, un automobilista è stato sorpreso al volante senza aver mai conseguito la patente. Durante i controlli in piazza Bovio, i motociclisti del Git hanno fermato un’Audi Q8 con targa polacca, a bordo della quale viaggiavano due cittadini napoletani con precedenti di polizia. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era oggetto di una denuncia per appropriazione indebita presentata a Milano da una società di noleggio, alla quale non erano stati versati i canoni previsti. L’auto è stata sottoposta a sequestro penale. Sono ora in corso indagini per chiarire come il mezzo sia stato immatricolato in Polonia nonostante la precedente denuncia di sottrazione.