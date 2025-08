SALERNO (rgl) – Stavano sistemando un’insegna pubblicitaria, come in una giornata di lavoro qualsiasi, quando il cestello su cui si trovavano si è improvvisamente ribaltato. Così, nel pomeriggio di ieri, a Montecorvino Pugliano, tre operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il fatto è accaduto intorno alle 13:30 in via della Libertà, dove i tre lavoratori stavano effettuando un intervento in quota. Per motivi ancora da chiarire, il cestello si è inclinato all’improvviso, facendo cadere gli operai da circa un metro e mezzo d’altezza. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per gli accertamenti del caso. Le condizioni dei tre non sono gravi: si tratta di un 29enne, a cui è stata data una prognosi di dieci giorni, una 42enne (venti giorni) e un 50enne, che ha riportato le lesioni più serie, con una prognosi di trenta giorni. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Battipaglia, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità, anche in relazione al corretto utilizzo e alla sicurezza del mezzo impiegato.