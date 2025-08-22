AVELLINO (rgl) – Ha approfittato della fiducia del cassiere per mettere a segno un raggiro da 400 euro, ma le telecamere di sorveglianza hanno incastrato il presunto responsabile. Si tratta di un 25enne di origini rumene, deferito in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Monteforte Irpino con l’accusa di truffa. Il giovane, entrato in un esercizio commerciale, avrebbe chiesto di cambiare mille euro in banconote da 20 in tagli più grandi. Durante il riconteggio, però, con una mossa rapida avrebbe sottratto 400 euro dal contante, allontanandosi subito dopo dal negozio. Il commerciante, accortosi poco dopo dell’ammanco, si è rivolto ai militari che hanno avviato un’immediata attività d’indagine. Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno ed esterno al locale, i carabinieri sono riusciti a identificare il presunto autore del raggiro e a deferirlo all’autorità giudiziaria.