CICCIANO (Domenico Forino) – L’alveo Avella sembra essere diventato il simbolo di una sfida continua tra giovani vandali e istituzioni. Nonostante i ripetuti interventi per restituire tranquillità alla zona, il “braccio di ferro” non accenna a fermarsi. Ad ogni azione messa in campo dalle autorità, corrisponde puntuale la reazione di chi continua a voler trasformare l’area in una pista di corse improvvisate. Negli ultimi mesi erano stati installati dal Comune dossi stradali e istituita un’area pedonale per limitare le corse clandestine e garantire il diritto al riposo dei residenti. I carabinieri della locale stazione hanno effettuato ancora più controlli, tra multe, sequestri e segnalazioni alla Procura della Repubblica, e la situazione sembrava in parte migliorata. Ma la tregua è durata poco. Pochi giorni fa, alcuni ragazzi hanno piegato i paletti metallici posti a protezione della zona pedonale, così da permettere il passaggio delle biciclette. Un danno che ieri sera si è trasformato in vero e proprio atto vandalico: altri paletti sono stati danneggiati e uno addirittura rimosso, spalancando l’accesso a motorini e bici. Il risultato è stato quello di vedere nuovamente l’alveo invaso da sgommate, urla e gare improvvisate, nonostante la presenza delle telecamere di sorveglianza. Un gesto di inciviltà che ha l’aria di una provocazione, un atto compiuto contro le regole, contro le istituzioni, contro la serenità di chi abita nella zona.