CASTEL VOLTURNO (rgl) – Motore acceso, sosta prolungata e nervosismo evidente. Sono bastati pochi istanti ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mondragone per capire che quel giovane alla guida di una Fiat 500 avesse qualcosa da nascondere. È così che un 23enne di origini nigeriane è finito in manette nel pomeriggio di ieri a Castel Volturno, dopo essere stato trovato in possesso di hashish e cocaina pronti per lo spaccio. Il ragazzo era fermo lungo viale Gramsci, all’altezza dell’intersezione con viale Viverone, quando la pattuglia ha deciso di avvicinarsi per un controllo. Alla vista dei militari, il 23enne, già apparso sospetto per i suoi ripetuti passaggi nella zona, è stato notato mentre rovistava in una busta di plastica ai piedi del sedile. Il nervosismo crescente ha spinto i Carabinieri a procedere con una perquisizione personale e veicolare: all’interno della busta sono state trovate 13 dosi di hashish, un panetto della stessa sostanza da circa 50 grammi e 660 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Ma la scoperta più significativa è arrivata durante la perquisizione personale: 5 contenitori in plastica con cocaina erano nascosti negli slip. Oltre allo stupefacente, i militari hanno sequestrato il denaro e due smartphone. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.