Cocaina nascosta nei boxer: 27enne arrestato nel Casertano

CASERTA (rgl) – Un 27enne di Mondragone è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sparanise dopo essere stato sorpreso con 33 dosi di cocaina nascoste nei boxer. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, è stato fermato per un controllo nella tarda mattinata di ieri, poco dopo le 11, in viale Sandro Pertini. Il suo atteggiamento nervoso e intollerante nei confronti dei militari ha insospettito la pattuglia, che ha accertato anche la violazione della misura restrittiva. A quel punto, è scattata una perquisizione personale e veicolare. Nascoste all’interno di due scatoline di metallo, solitamente usate per caramelle, i carabinieri hanno rinvenuto le dosi di cocaina, confezionate singolarmente e pronte per lo spaccio. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche due smartphone in possesso del 27enne. Dopo le formalità di rito in caserma, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.