NAPOLI (rgl) – A Napoli la storia si ripete. Appena qualche giorno fa il 32enne marocchino Aziz C. era finito in manette dopo un rocambolesco inseguimento nel cuore della città, quando un generale dell’Esercito Italiano lo aveva rincorso fino all’intervento della polizia locale. Questa volta, il ladro seriale non ha avuto neppure il tempo di scappare. È accaduto in tarda serata, tra Porta Capuana e piazza Garibaldi. Una donna ucraina, in attesa dell’autobus, stava controllando il cellulare quando il 32enne le ha strappato dal collo la collanina ed è fuggito a piedi. Ma la scena non è sfuggita a una pattuglia del nucleo radiomobile dei Carabinieri, che lo ha immediatamente inseguito e bloccato dopo poche decine di metri. La refurtiva è stata restituita alla vittima, ancora scossa per l’accaduto. Chouaf, sottoposto solo pochi giorni fa all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è ora trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.