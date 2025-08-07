ERCOLANO (rgl) – Si è conclusa la latitanza di Michele Ciaravolo, 45 anni, ritenuto il reggente del clan Ascione-Papale di Ercolano. L’uomo, condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco in un’abitazione al centro di Ercolano, roccaforte storica del clan. Il blitz, avvenuto nella mattinata, ha visto l’impiego anche dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Ciaravolo era ricercato dal dicembre 2023, quando si era reso irreperibile a seguito della condanna definitiva a sette anni, un mese e cinque giorni di reclusione. Il provvedimento di carcerazione era stato emesso il 4 dicembre 2023 dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. Secondo quanto emerso, il boss si nascondeva in casa di un 61enne incensurato, considerato insospettabile, con il quale non aveva alcun legame di parentela. L’uomo che gli dava ospitalità è stato denunciato. Al momento dell’irruzione, Ciaravolo non ha opposto resistenza. Dopo aver capito che non c’era più possibilità di fuga, ha semplicemente chiesto di poter andare in bagno, prima di consegnarsi ai militari per essere ammanettato.