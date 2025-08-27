BENEVENTO (rgl) – Un fine settimana di controlli capillari sulle strade del Sannio, anche in occasione di eventi musicali, ha portato la Guardia di Finanza di Benevento a sequestrare diverse dosi di stupefacente e a segnalare quattro persone alla Prefettura. L’operazione, coordinata dal comando provinciale con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, ha visto impegnati i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del gruppo di Benevento e delle tpacaenenze di Solopaca e Montesarchio. Pattuglie in uniforme e in borghese hanno presidiato il territorio, intercettando in più occasioni soggetti trovati in possesso di droga. Nel dettaglio, lungo la statale Appia, all’altezza di Paolisi, è stato sequestrato un grammo di hashish a un cittadino italiano. A Benevento, in via Silvio Pellico, un uomo è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi di circa 12 grammi di marijuana alla vista dei militari: la sostanza è stata recuperata e sequestrata. Sempre nel capoluogo, in via Bonazzi, i finanzieri hanno rinvenuto 3 grammi di hashish in possesso di un altro soggetto, mentre in un’ulteriore operazione è stato sequestrato un grammo di cocaina. Tutti i detentori sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento per le procedure previste dalla normativa sugli stupefacenti.