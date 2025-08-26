martedì, Agosto 26, 2025
CASERTA (rgl) – Chiuso per oltre un mese in uno stanzino buio e maleodorante, senza cibo né libertà. Così è stato trovato un cucciolo di circa tre mesi, rinchiuso all’interno di un’abitazione di Parete, nel Casertano, durante un controllo congiunto effettuato questa mattina dai carabinieri della locale stazione insieme al personale sanitario dell’Asl di Aversa e agli assistenti sociali. Il piccolo meticcio, di taglia media e dal mantello bianco e nero, viveva in condizioni igieniche drammatiche e in evidente stato di malnutrizione. A salvarlo è stato l’intervento immediato dei militari che, resisi conto della gravità della situazione, hanno richiesto sul posto l’intervento dell’unità veterinaria. Il cagnolino, che non aveva ancora un nome, è stato ribattezzato “Tudor” dagli stessi carabinieri e operatori sanitari che lo hanno soccorso. Dopo le prime cure, è stato affidato temporaneamente ai servizi sociali, in attesa che possa trovare una famiglia pronta ad accoglierlo e restituirgli l’affetto e la dignità che gli sono mancati. Intanto proseguono gli accertamenti sul caso per chiarire le responsabilità di chi lo ha tenuto rinchiuso in quello stanzino per settimane.

