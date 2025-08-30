CASAL DI PRINCIPE (rgl) – Nessun minore di 14 anni potrà più circolare da solo tra le strade di Casal di Principe durante la notte. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Ottavio Corvino, che vieta la presenza di ragazzi non accompagnati da un adulto da mezzanotte alle 6 del mattino. Un provvedimento che il primo cittadino motiva con la necessità di tutelare i giovanissimi da pericoli molteplici: incidenti stradali, aggressioni, atti di vandalismo, consumo di alcol e droga, oltre ai rischi legati alla criminalità minorile. “I minori – spiega Corvino – sono più vulnerabili a comportamenti devianti che minano la sicurezza pubblica”. L’ordinanza chiarisce che l’adulto accompagnatore sarà responsabile del comportamento del minore. Chi non rispetterà le nuove regole rischierà sanzioni: in caso di ragazzi sorpresi da soli per strada, Polizia Locale, Carabinieri e Questura procederanno al fermo, all’identificazione e alle relative procedure previste dalla legge. Una misura che apre inevitabilmente al dibattito tra esigenze di sicurezza e libertà personale, ma che il sindaco difende come atto di responsabilità: “È nostro dovere prevenire, non solo intervenire dopo”.