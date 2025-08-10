NAPOLI (rgl) – All’alba, tra i binari di Napoli, parte un esercito silenzioso. Non sono turisti né pendolari, ma uomini carichi di sacchi e pannelli, diretti verso le località balneari della provincia. Sulle spiagge, diventano ombre che si muovono tra i lettini, raccogliendo gesti distratti e “no, grazie” sussurrati. Sono i venditori ambulanti, una presenza ormai parte del paesaggio estivo. Molti arrivano dal Bangladesh, dallo Sri Lanka o dal continente africano. Offrono una merce colorata e varia, ma spesso contraffatta o priva di certificazioni: occhiali, borse, costumi, giocattoli, fino ai gadget di cantanti o squadre di calcio. Prodotti che violano norme su copyright e sicurezza, potenzialmente dannosi per chi li acquista. Dietro quelle lunghe passeggiate sotto il sole, spesso c’è caporalato stagionale: compensi minimi e chilometri percorsi per spostarsi da una spiaggia all’altra.



Il Comando Provinciale di Napoli segue il fenomeno colpendo la filiera alla radice, prima che la merce raggiunga gli arenili. Le operazioni di sequestro si concentrano intorno a piazza Garibaldi, hub di arrivi e partenze per molti ambulanti. I numeri sono chiari: da gennaio ad oggi sequestrati oltre 2.700 capi di abbigliamento contraffatti, circa 300 borse e 600 paia di scarpe con marchi falsificati. Recuperati anche centinaia di costumi, ciabattine, migliaia di occhiali da sole e oltre 2.000 articoli ispirati al merchandising del Napoli, dai palloni alle casse Bluetooth brandizzate. Non mancano prodotti legati a cantanti in voga: t-shirt, cappellini, zaini, cover per cellulari e persino cuscini. Colpiti anche i centri di produzione: sequestrate stampanti termiche, cliché, fregi, adesivi e persino falsi certificati di idoneità. Secondo l’Eurispes, giocattoli, calzature e abbigliamento sono tra le categorie più sequestrate, in un mercato del falso che nel 2021 ha raggiunto 460 miliardi di dollari a livello globale. Per l’Arma, contraffazione e vendita ambulante non sono episodi isolati, ma il prodotto di sfruttamento, evasione fiscale e possibili legami con la criminalità organizzata. Un’economia parallela che, d’estate, si muove veloce tra la sabbia e gli ombrelloni, pronta a sparire tra la folla alla vista di una divisa.