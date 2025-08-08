NAPOLI (rgl) – Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana da oltre un milione e mezzo di follower, ci è abituata: una telecamera, un’idea sopra le righe, e il web che si divide tra applausi e indignazione. L’ultima volta era finita sulle prime pagine per l’invito ai fan a “invadere” Roccaraso in barba alle restrizioni del sindaco. Ora il set si sposta nei corridoi del Consiglio regionale della Campania, negli uffici del capogruppo di Azione Pasquale Di Fenza, e la vicenda si trasforma in un caso politico nazionale. Nel video, pubblicato su TikTok, si vede De Crescenzo seduta alla scrivania di Di Fenza, dirigere con ampi gesti l’inno di Mameli, mentre l’influencer “Napolitano Store” sventola un tricolore alle sue spalle. Di Fenza, inizialmente spettatore sorridente, si avvicina e conclude la scenetta con un abbraccio e pollice alzato. All’esterno del Consiglio, i due influencer continuano a registrare: “Ci stiamo acculturando, per capire cosa fare di buono per i cittadini”, spiega Napolitano. “Tanto lavoro, le medicine e tante cose belle”, aggiunge De Crescenzo, per poi scherzare: “Io sindaco e tu assessore al Turismo? Facciamo scegliere al popolo?”. Sovraimpressione: “Popolo ci sei? Working in progress”. Un riferimento che ricorda le voci, mai smentite, di una possibile candidatura della tiktoker in Parlamento.

La messa in scena non ha fatto sorridere la politica. “Inaccettabile che la sede del Consiglio venga trasformata in un palcoscenico per contenuti social di pessimo gusto”, denunciano i consiglieri del Pd Bruna Fiola e Massimiliano Manfredi. Duro anche il presidente dell’assemblea regionale, Gennaro Oliviero: “Un video che ridicolizza l’istituzione che ho l’onore di rappresentare”. Dal Movimento 5 Stelle, il vicepresidente della Camera Sergio Costa invoca “il rispetto delle istituzioni”. Dall’opposizione, Severino Nappi (Lega) ironizza: “Il campo largo si allarga, arrivano anche De Crescenzo e Napolitano Store da TikTok”. Sergio Rastrelli (FdI) parla invece di “indegna profanazione delle sedi istituzionali”.



La vera scossa arriva da Carlo Calenda, leader di Azione, che non risparmia attacchi personali: “Questo buffone, che usa gli uffici del Consiglio regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vaiasse varie, viene espulso da Azione con effetto immediato. Mi scuso con gli elettori”. L’espulsione è immediata. Luigi Cirillo, consigliere regionale di Azione, si autosospende. La segreteria campana prende le distanze definendo l’iniziativa “strettamente personale”. Pasquale Di Fenza, raggiunto dall’Ansa, accetta la sanzione ma respinge l’insulto: “Accetto di essere espulso, ma non accetto di essere definito buffone da una persona così di stile e aristocratica come Calenda. Quello che lui chiama buffone ha contribuito a comporre il gruppo consiliare di Azione in Campania. Avevo già chiesto scusa per la leggerezza nello sventolare il tricolore. Penso che si potesse procedere con più eleganza”. Poi l’affondo sul metodo: “Non mi ha chiamato nessuno, ho saputo tutto dalla stampa. Oggi erano tutti impegnati a scrivere”. A difenderlo, a sorpresa, arriva Fulvio Martusciello (Forza Italia): “Facile attaccare Di Fenza. Più difficile toccare i potentati dell’area torrese-stabiese, come accaduto di recente con un imprenditore indagato per bancarotta premiato in Consiglio”.

Il video, tra commenti sarcastici e clip remixate, continua a girare sui social, rafforzando la polarizzazione intorno alla figura di De Crescenzo: simbolo di “genuinità popolare” per i fan, di “populismo trash” per i detrattori. Intanto, la tiktoker sorride davanti alle telecamere, senza fare marcia indietro: “Noi portiamo gioia. Il popolo ci ama e noi andiamo avanti”. Per Azione, però, il sipario è già calato.