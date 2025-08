CASERTA (rgl) – Un incendio scoppiato all’alba di oggi in via Salvemini, a Orta di Atella, ha messo in pericolo l’incolumità degli abitanti di uno stabile residenziale. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, poco prima delle 8 del mattino, preoccupati dal fumo che fuoriusciva da una delle abitazioni. La richiesta di aiuto, giunta al 112, è stata immediatamente raccolta dalla centrale operativa della compagnia carabinieri di Marcianise, che ha inviato sul posto diverse pattuglie del nucleo Operativo e Radiomobile, allertando nel contempo i vigili del fuoco di Caserta e i sanitari del 118. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero state provocate da un corto circuito innescato da un frigorifero installato in uno degli appartamenti disabitati all’interno di uno stabile a due piani, che ospita complessivamente quattro abitazioni. A rendere la situazione ancora più critica, la presenza nello stabile di un anziano di 96 anni, con difficoltà di deambulazione. I carabinieri, giunti sul posto e valutata l’urgenza, sono entrati nell’edificio e lo hanno tratto in salvo, evitando che venisse intossicato dal fumo. Anche i militari, durante le operazioni di soccorso, hanno inalato fumo e hanno avuto bisogno dell’intervento dei sanitari, seppur senza gravi conseguenze. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi alle abitazioni vicine, evitando il peggio. Lo stabile è stato messo in sicurezza e l’area circostante è tornata agibile dopo alcuni controlli.