ROMA (alads – amda) – Una sentenza che segna un punto di svolta nel diritto del lavoro e nella tutela delle persone fragili. La Corte d’Appello di Venezia, con la decisione numero 489/2025, ha stabilito che un’azienda non può licenziare un dipendente per eccesso di assenze se queste sono legate a una condizione di disabilità, anche quando questa non sia formalmente certificata secondo la legislazione italiana. Il caso riguarda un operaio metalmeccanico, licenziato per aver superato il cosiddetto “periodo di comporto”, ossia il limite massimo di giorni di malattia consentiti. Le sue assenze, tuttavia, erano dovute a una patologia cronica post-operatoria, caratterizzata da fasi acute e tempi di recupero molto lunghi. Per i giudici veneziani, a fare la differenza non è il possesso di una certificazione ufficiale, ma la sostanza della condizione stessa: in linea con il diritto europeo, la disabilità è definita come una “menomazione duratura che, interagendo con barriere organizzative o comportamentali, limita la partecipazione al lavoro”. In questo quadro, il datore di lavoro ha obblighi precisi: verificare la natura delle assenze, attivare la sorveglianza sanitaria e individuare possibili soluzioni organizzative (“accomodamenti ragionevoli”) per evitare il licenziamento. La Corte ha inoltre chiarito che non può essere invocata la privacy del dipendente come alibi per non intervenire: ignorare la situazione e procedere al licenziamento equivale a un atto discriminatorio. Conseguenza: il lavoratore deve essere reintegrato e risarcito.