CERCOLA (rgl) – Un controllo stradale di routine si è trasformato in una maxi operazione antidroga. A finire in manette, con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, è stato il 24enne Vittorio M., di Casalnuovo di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della tenenza di Cercola lo hanno fermato in via Don Minzoni, mentre viaggiava a bordo di un’auto guidata da un 43enne di origine dominicana. Alla perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e 150 euro in contanti. Nelle sue tasche anche un biglietto da visita di un albergo di Varcaturo, in via Ripuaria. Il dettaglio ha spinto i militari ad estendere la perquisizione alla stanza d’hotel, la numero 247, dove l’uomo soggiornava da alcuni giorni. All’interno di uno zaino nascosto nell’armadio sono stati rinvenuti e sequestrati 200 grammi di cocaina già suddivisi per la vendita al dettaglio e materiale per il confezionamento.