Un pomeriggio d’agosto si è trasformato in un incubo a Forio d’Ischia. Alle 18:30 circa, la tranquillità di via Provinciale Panza 350 è stata infranta dal suono dei colpi d’arma da fuoco. Un uomo di 69 anni, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha aperto il fuoco contro il compagno e la madre della sua ex moglie, due vittime di 48 e 63 anni, entrambe di origini ucraine, uccidendoli sul posto.

La tragedia non si è fermata qui: l’uomo avrebbe poi inseguito la ex moglie, 42enne, colpendola gravemente. Trasportata d’urgenza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, la donna lotta tra la vita e la morte.

In un gesto estremo, il 69enne ha rivolto l’arma contro se stesso, sparando un colpo che inizialmente lo aveva lasciato in gravissime condizioni. Nelle ultime ore, però, l’uomo è deceduto, completando così la drammatica conta delle vittime.

La comunità locale resta sconvolta. Carabinieri della compagnia di Ischia stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica e i motivi del gesto